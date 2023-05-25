Ночная атака на Украину. Россия выпустила 36 дронов, все сбили

Оккупанты выпустили иранские Shahed-136/131 с северного и южного направлений. Военные предполагают, что россияне хотели атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты в западных областях.

Вражескую атаку отражали подразделения зенитных ракетных войск, истребительная авиация, мобильные огневые группы воздушных командований "Юг", "Центр" и "Запад".

Благодаря успешной работе силы противовоздушной работы все дроны-камикадзе ликвидированы.

Ночная атака

Россия в мае уже более 10 раз атаковала Украину иранскими дронами-камикадзе. Этой ночью воздушная тревога длилась более 3 часов, а взрывы слышали жители столицы, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и других областей.

Власти Киева сообщили, что оккупанты пытались атаковать столицу, а дроны выпускали волнами. Однако силы ПВО сбили все вражеские беспилотники.

Также российская армия ударила дроном-камикадзе по жилому дому в Марганецкой общине Днепропетровской области. Здание повреждено, но обошлось без пострадавших.

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