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Ракетная опасность. В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

Пятница 01 сентября 2023 04:33
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Ракетная опасность. В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу Фото: воздушная тревога объявлена в разных областях Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Воздушную тревогу объявили в ряде областей Украины, а также в Киеве, в ночь на 1 сентября из-за угрозы вражеских ракетных атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командования Воздушных сил ВСУ.

Военные предупредили граждан об угрозе применения российскими оккупантами ракет типа "Калибр" с акватории Черного моря для нанесения ударов по территории Украины.

"Внимание! Херсонская, Николаевская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская области - ракетная опасность!" - говорится в объявлении.

Также в ВС призвали жителей регионов, где зазвучали сигналы о тревоге, не игнорировать их, направляться в укрытия и соблюдать правило "двух стен".

Кроме того, об опасности ракетных атак предупредили жителей Винницкой и Одесская областей.

Расширение тревог

Позже тревога была объявлена в столице, а также в Киевской, Черниговской, Житомирской и Полтавской областях.

"Киевская, Житомирская, Полтавская, Черниговская области - ракетная опасность!" - предупреждают в Воздушных силах.

Кроме того, было объявлено о ракетной опасности жителей Черновицкой, Ровенской и Хмельницкой областей.

"Умань - находитесь в укрытиях. Скоростные цели в направлении западных областей. Курс может меняться. Угроза для Виннитчины и смежных областей. Тернопольская область – ракетная опасность!" - передали в ВС.

Ракетная опасность. В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу

Карта воздушных тревог в Украине ночью 1 сентября

Отмена тревог

Около половины шестого утра во многих областях последовали отбои тревог.

В командовании Воздушных сил также заявили об отмене ракетной опасности.

Воздушные удары РФ по Украине

Российские оккупанты продолжают ракетный и дроновый террор, нанося удары по разным городам Украины, атакуя в частности объекты гражданкой инфраструктуры.

Ранее пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что последний масштабный обстрел Украины свидетельствует, что оккупанты не изменили тактику своих атак - однако некоторые перемены все же произошли.

Так, напомним, что во время прошлой массированной атаки войска РФ в ночь на 30 августа выпустили 29 ракет и 16 дронов-камикадзе. Украинские силы ПВО сбили почти все цели кроме одного беспилотника. Он ударил по объекту инфраструктуры в Житомирской области. ПВО работала в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей.

При этом Киев подвергся самой массовой атаке с начала весны. В небе над столицей было уничтожено 20 вражеских целей. Из-за падения обломков ракет погибли два человека. Также есть пострадавшие в Киевской области.

Все подробные последней массированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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