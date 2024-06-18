Ночная атака "Шахедов": украинские защитники сбили все дроны-камикадзе россиян

Силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ этой ночью были ликвидированы все десять ударных беспилотников типа "Шахед", которые российские захватчики применили для атаки по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука .

Отмечается, что в ночь на 18 июня противник запустил эти 10 дронов-камикадзе "Shahed-131/136" из района Приморско-Ахтарска в России.

Работа ПВО

В отражении вражеской воздушной атаки были вовлечены:

расчеты мобильных огневых групп Сил обороны,

и зенитные ракетные подразделения Воздушных сил ВСУ.

В результате работы защитников неба Украины все "Шахеды" были сбиты в Запорожской и Днепропетровской областях, добавил генерал.

Российская воздушная атака 18 июня

Напомним, этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали территории Украины с применением дронов-камикадзе типа "Шахед". Из-за вражеской воздушной атаки в стране в нескольких областях объявляли воздушную тревогу.

Ударные беспилотники противника, в частности, находились над Запорожской и Днепропетровской областями.

Добавим, ночью также сообщалось о серии взрывов, что было слышно в районе Харькова. Кроме того, накануне поздно вечером во время тревоги из-за угрозы вражеских ударов с применением баллистики взрыв произошел в Одессе и сообщалось о работе сил и средств противовоздушной обороны в регионе.