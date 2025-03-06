Ночная атака "Шахедов" на Сумы: в полиции показали последствия обстрела

"Ночью россияне снова нанесли удары беспилотниками по областному центру, один из которых попал в складские помещения на окраине города", - рассказали в НПУ.

Также в полиции сообщили, что в результате вражеской атаки погиб 32-летний мужчина, который "вероятно работал охранником".

В полиции добавили, что на месте работали все экстренные службы, и правоохранители зафиксировали последствия попадания и собрали доказательства.

Ночная атака дронами

Ранее сообщалось, что вечером накануне в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударов дронами-камикадзе.

Позже стало известно, что в Сумах российский "Шахед" попал в склад, и в результате обстрела был пожар. Местные власти уточнили впоследствии, что в результате дроновой атаки в Сумах погиб человек.

Также сообщалось, что в Харькове на фоне дроновой атаки было попадание в многоэтажку. Из-за вражеского обстрела в здании были некоторые разрушения и произошел пожар который уже потушили. Проводится эвакуация жителей пострадавшего дома, и появилась информация о пострадавших в Харькове, у которых острая реакция на стресс.