Ночная атака на Одессу. Украинские военные с катера уничтожили три "шахеда"

Во время ночной атаки в Одесской области украинские военные с катера уничтожили три "шахеда".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-морских мыл Вооруженных мыл Украины.

"В Одесской области во время ночной атаки оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил ВС Украины были сбиты 3 дрона-камикадзе "шахед", - сообщили в ВМС.

Так, сегодня ночью, во время вражеской атаки оккупантов, решительными действиями личного состава одного из катеров Военно-Морских Сил было уничтожено три беспилотника.

"Военно-Морские Силы вместе с собратьями продолжают защищать Украину от коварного врага", - добавили в службе.

Ночная атака

Российские оккупанты в ночь на 10 июня в очередной раз атаковали Украину. На этот раз армия РФ выпустила дроны-камикадзе и ракеты.

Над Одесской областью военные сбили 8 "шахедов" и две ракеты. Обломки сбитого беспилотника упали на многоэтажку в Одессе. В результате инцидента три человека погибли, еще 26 человек получили ранения.

Детальнее о последствиях ночных обстрелов можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.