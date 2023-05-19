Ночная атака "Шахедов" на Киев: все вражеские цели сбиты ПВО

Чиновник отметил, что нынешняя воздушная атака на Киев стала десятой с начала мая.

"Последняя воздушная тревога в столице связана с применением агрессором БПЛА. По предварительным данным, рашисты снова запустили по столице баражирующие боеприпасы "Shahed"", - пишет он в Telegram.

Также он обратил внимание, что по тактическому обзору - это был "приступ в несколько волн", с короткими интервалами между атаками.

"Такой тактикой кремлевское зло пытается истощить нашу ПВО, а также психологически влиять на гражданское население. Не дождутся!" - подчеркивает глава КГВА.

Так, все обнаруженные вражеские воздушные цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО, и ударов по Киеву не допущено.