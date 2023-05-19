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Ночная атака "Шахедов" на Киев: все вражеские цели сбиты ПВО

Фото: силы ПВО сбили все вражеские дроны, которые летели на Киев (facebook.com/ministryofdefence.ua)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты во время ночной атаки Киева 19 мая использовали дроны-камикадзе типа Shahed, при этом украинские системы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские воздушные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко.

Чиновник отметил, что нынешняя воздушная атака на Киев стала десятой с начала мая.

"Последняя воздушная тревога в столице связана с применением агрессором БПЛА. По предварительным данным, рашисты снова запустили по столице баражирующие боеприпасы "Shahed"", - пишет он в Telegram.

Также он обратил внимание, что по тактическому обзору - это был "приступ в несколько волн", с короткими интервалами между атаками.

"Такой тактикой кремлевское зло пытается истощить нашу ПВО, а также психологически влиять на гражданское население. Не дождутся!" - подчеркивает глава КГВА.

Так, все обнаруженные вражеские воздушные цели, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО, и ударов по Киеву не допущено.

Напомним, в эту ночь, 19 мая, по всей Украине была объявлена воздушная тревога, и в некоторых областях сообщали о звуках взрывов и работе ПВО. В частности, взрыв прогремел в Кривом Роге. Мониторинговые группы писали о фиксации в ряде регионов вражеских дронов-камикадзе, а также о запуске оккупантами ракет "Калибр" с моря, и, кроме того, о вражеском самолете МиГ-31К в воздушном пространстве РФ.

Ранее, 16 мая, РФ массированно атаковала Киев ракетами разных типов и беспилотниками. По словам главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, было выпущено 18 ракет, и все они были сбиты. Среди сбитых ракет были также аэробаллистические "Кинжалы".

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