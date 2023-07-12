Ночная атака "Шахедов" на Киев: силы ПВО уничтожили все вражеские цели

"Враг совершил очередную воздушную атаку на столицу. На этот раз, по предварительной информации, он снова использовал баражирующие боеприпасы типа "Shahed". После более недельного перерыва противник второй день подряд запускает иранские БПЛА по Киеву. Воздушная тревога продолжалась более 2 часов", - говорится в сообщении КГВА.

Сообщается, что все вражеские цели в воздушном пространстве вокруг Киева были обнаружены и уничтожены силами ПВО. Информации о пострадавших или разрушении на данный момент не поступало. Данные оперативного сведения обновляются и уточняются.

Ночные атаки дронов-камикадзе а по Украине

В последнее время россияне ощущают дефицит точных крылатых и баллистических ракет, потому чаще для ударов по мирным городам Украины используют дроны-камикадзе.

Так, в ночь на 11 июля россияне в очередной раз атаковали территорию Украины с помощью БПЛА и ракет, из-за чего в некоторых регионах была объявлена воздушная тревога. Кроме этого, сообщалось о взрывах в Черкасской и Одесской областях, их вероятная причина - работа ПВО.

Позже стало известно, что этой ночью российские оккупанты атаковали Украину иранскими дронами Shahed-136/131. Силы ПВО "приземлили" 26 из 28 воздушных целей.

О работе Сил противовоздушной обороны сообщали и в Киевской области. Там ПВО "работала" по вражеским дронам. Все цели были уничтожены.