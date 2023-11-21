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Под Хмельницким были слышны взрывы, сообщают о работе ПВО

Вторник 21 ноября 2023 01:42
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Под Хмельницким были слышны взрывы, сообщают о работе ПВО Фото: под Хмельницким были слышны взрывы, работала ПВО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Хмельницком районе были слышны взрывы, в регионе работали украинские силы ПВО сегодня ночью, 21 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

"Жители Хмельницкого района могли слышно взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги", - говорится в сообщении Тюрина.

Также ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе атаки ударными беспилотниками типа "Шахед" Хмельницкой области.

Атаки "Шахедов" по Украине

В последние дни участились вражеские атаки различных регионов Украины с помощью дронов-камикадзе типа "Шахед". Так, в ночь на 19 ноября российские войска пытались атаковать Киевскую, Черкасскую и Полтавскую области. В результате противовоздушного боя уничтожены 15 ударных БпЛА "Shahed-136/131

Позже стало известно, что во время атаки дронов на Киев ПВО уничтожила около десяти вражеских целей. При этом в общей сложности были уничтожены 15 из 20 целей врага. Кроме того, в одном из районов Киевской области был поврежден инфраструктурный объект.

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