ua en ru
Вт, 25 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ночная атака "Шахедами". Россияне изменили направления запуска дронов, - Игнат

Новина українською →
Вторник 25 июля 2023 12:35
Ночная атака "Шахедами". Россияне изменили направления запуска дронов, - Игнат Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil.in.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска начали менять места, откуда запускают дроны-камикадзе Shahed по территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, ранее россияне запускали дроны с аэродрома Сеща (Брянская область РФ), а сейчас - из Курской области.

"Также начали запускать с полигона Чауда на юге оккупированного Крыма, а не только из Приморско-Ахтарска. Враг ищет любые пути и методы, чтобы БПЛА эффективнее доходили до целей", - сказал Игнат.

Он добавил, что Силы обороны будут просчитывать эти курсы, ведь атаки дронами-камикадзе будут продолжаться.

По словам спикера, дроны остаются сложной целью, а оккупанты каждый раз меняют направление и курс движения.

Также Игнат добавил, что кроме "Шахедов" россияне запускали по Украине разные БПЛА, например боевой беспилотник "Мохаджер 6". Его силы ПВО сбивали, однако Украине нужно развивать отрасль изготовления дронов и средства действий против них.

Ночная атака "Шахедами" по Украине

Российские войска этой ночью в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed. Силам ПВО удалось сбить часть вражеских дронов. В частности, в Полтавской, Сумской и Киевской областях.

Подробнее о ночной атаке дронами по Украине - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины дрони Воздушные силы Украины
NEWS
ВСУ имели успех в направлении Старомайорского Донецкой области, - Генштаб
ВСУ имели успех в направлении Старомайорского Донецкой области, - Генштаб
DAILY
В шаге от фронта. Как Купянск держит оборону и помнит ужасы российской оккупации
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина В шаге от фронта. Как Купянск держит оборону и помнит ужасы российской оккупации