Ночная атака РФ на Запорожье: пострадавших уже почти 20, большинство женщины

Обстрелы Запорожья

Время от времени россияне массированно атакуют Запорожскую область и областной центр ракетами, дронами и КАБами, в результате чего страдает не только инфраструктура, но и население. Неоднократно сообщалось о десятках раненых и погибших от вражеских обстрелов, разрушенных домах, магазинах, школах, садиках и тому подобное. РФ применяет ударные беспилотники и ракеты различных типов - как баллистику, так и крылатые ракеты, а также управляемые авиабомбы, несмотря на мирное население.

Как мы писали, накануне вечером в Запорожье были слышны взрывы, после чего случились пожары, один из которых - в жилом доме, горело несколько этажей. Всего в результате вражеской атаки вечером 25 ноября были повреждены по меньшей мере 7 многоэтажных и несколько частных домов в разных районах Запорожья. Загорелись предприятие и магазин.

Перед этим оккупанты атаковали областной центр и область ударными беспилотниками 20 ноября. В результате атаки были повреждены дома, магазин и рынок. Кроме того, 5 человек погибли и еще минимум трое получили ранения.