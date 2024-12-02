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В Киеве утром объявили тревогу

Понедельник 02 декабря 2024 06:38
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В Киеве утром объявили тревогу Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром 2 декабря в Киеве объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала, вероятно, стали враждебные БПЛА, летящие в направлении столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог".

Сигнал тревоги объявили в 06:32. Официальной информации о том, что стало причиной тревоги, пока нет. Однако мониторинговые каналы пишут о движении БПЛА в направлении Киева. Чуть раньше тревога раздалась в Киевской области.

Согласно последней информации в 06:02, движение вражеских беспилотников было следующим:

  • БпЛА в Сумской области двигался в южном направлении;
  • БпЛА в Черниговской области держал или держали (точное количество неизвестно) юго-западный курс.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:38 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской и Сумской областях. В то же время темно-красная отметка в Луганской области и в Крыму не меняется уже в течение многих месяцев.

В Киеве утром объявили тревогу

Напомним, что ночью Россия попала дроном по дому в Тернополе. Мэр города Сергей Надал рассказал, что в результате атаки пожар охватил квартиры на верхнем 5 этаже, а также частично третий и четвертый этажи.

Известно, что в результате погиб минимум один человек. Кроме того, есть тяжелораненые. Однако информации о точном количестве пострадавших лиц пока не было.

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