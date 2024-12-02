В Киеве утром объявили тревогу

Сигнал тревоги объявили в 06:32. Официальной информации о том, что стало причиной тревоги, пока нет. Однако мониторинговые каналы пишут о движении БПЛА в направлении Киева. Чуть раньше тревога раздалась в Киевской области.

Согласно последней информации в 06:02, движение вражеских беспилотников было следующим:

БпЛА в Сумской области двигался в южном направлении;

БпЛА в Черниговской области держал или держали (точное количество неизвестно) юго-западный курс.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:38 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской и Сумской областях. В то же время темно-красная отметка в Луганской области и в Крыму не меняется уже в течение многих месяцев.