В Киеве и других областях Украины утром объявили тревогу
Утром в субботу, 19 октября, в Киеве и других регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Ее причиной стала ракетная опасность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Воздушная тревога в городе Киев" - говорится в сообщении в 06:50.
Тем временем в Киевской городской военной администрации уточнили, что тревогу объявили из-за ракетной опасности. Жителей Киева призвали находиться в укрытиях.
Перед этим, начиная с 06:46, в воздушном пространстве Украины военные зафиксировали крылатую ракету. Сначала она летела в направлении Южноукраинска с востока, затем сменила направление в район Первомайска.
"Крылатая ракета через Кировоградскую область в направлении Умани", - добавили в Воздушных силах ВСУ в 06:47.
Затем военные призвали жителей Умани немедленно перейти укрытия.
Где объявили тревогу
По состоянию на 06:55 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как видно, сигнал объявлен в большинстве областей Украины.
Напомним, в ночь на 18 октября российские оккупанты пытались атаковать Киев дронами. В столице прямых попаданий не было. Все БпЛА, которые двигались в направлении города, были обезврежены.
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