Ночная атака РФ на Харьков: в городе пожары, есть пострадавшая

В ночь на 6 июля россияне дважды атаковали Харьков дронами. В результате обстрела зафиксированы пожары, а также, вероятно, был удар по частному сектору.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Вражеская атака произошло примерно в час ночи, а затем уже в два. Предварительно, под атакой атакой РФ оказались три района: Киевской, Шевченковской и Новобаварский. В каждом из них согласно предварительной информации, были удары.
"Есть предварительная информация об ударе вражеским беспилотником по частному сектору в Новобаварском районе. Детали выясняем", - проинформировал Терехов.
После второй атаки Синегубов написал, что удары были нанесены по Шевченковскому району. По его словам, на местах попаданий возникли пожары. Информации о пострадавших не было.
"В результате атаки на Новобаварский район города... пострадала 46-летняя женщина. Сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщил глава ОВА.
Напомним, что в июне в Харькове зафиксировали абсолютный месячный рекорд по количеству воздушных атак со времен начала полномасштабной войны.
Также мы писали, что недавно армия РФ впервые применила для удара по Харькову новый беспилотник "Черника".
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