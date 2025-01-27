Ночная атака РФ на Днепр: повреждены 9 домов, идет работа по восстановлению газоснабжения

"Сейчас уже можем подвести итоги ночной атаки. Коммунальщики отработали еще утром. Сейчас территории дворов уже расчищены", - написал Филатов.

По его словам, во время ночной атаки были повреждены девять многоэтажек. В двух изуродованы кровли. В общем выбито более 130 окон.

Сейчас в домах есть централизованное отопление, свет, вода. Однако в доме, который был в эпицентре взрыва отсутствует газоснабжение. Там разрушены вентиляционные каналы.

"Будем пытаться восстановить подачу газа по крайней мере в один подъезд. Остальные работы потребуют больше времени. Также специалисты определят состояние несущих конструкций здания. Дальше будет понятно каким образом восстанавливать кровлю", - заявил мэр.

Ночная атака по Украине

Напомним, в ночь на понедельник, 27 января, Российская Федерация снова атаковала территории Украины ударными дронами с разных направлений. Из-за атаки дронов воздушная тревога была объявлена в Киеве, тогда же сообщалось о работе ПВО в столице.