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Ночная атака РФ на Днепр: повреждены 9 домов, идет работа по восстановлению газоснабжения

Фото: Борис Филатов (facebook.com/filatovborys)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на понедельник, 27 января, нанесла удар по городу Днепр. Там было повреждено несколько многоэтажных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова в Telegram.

"Сейчас уже можем подвести итоги ночной атаки. Коммунальщики отработали еще утром. Сейчас территории дворов уже расчищены", - написал Филатов.

По его словам, во время ночной атаки были повреждены девять многоэтажек. В двух изуродованы кровли. В общем выбито более 130 окон.

Сейчас в домах есть централизованное отопление, свет, вода. Однако в доме, который был в эпицентре взрыва отсутствует газоснабжение. Там разрушены вентиляционные каналы.

"Будем пытаться восстановить подачу газа по крайней мере в один подъезд. Остальные работы потребуют больше времени. Также специалисты определят состояние несущих конструкций здания. Дальше будет понятно каким образом восстанавливать кровлю", - заявил мэр.

Ночная атака по Украине

Напомним, в ночь на понедельник, 27 января, Российская Федерация снова атаковала территории Украины ударными дронами с разных направлений. Из-за атаки дронов воздушная тревога была объявлена в Киеве, тогда же сообщалось о работе ПВО в столице.

Также взрывы раздавались и в Ивано-Франковской области - россияне несколько раз атаковал область, применяя ударные беспилотники. Целью стали объекты критической инфраструктуры.

Кроме этого во время ночной атаки России по территории Украины пострадал город Днепр и Днепропетровская область.

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