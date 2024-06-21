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Россия держит в Черном и Азовском морях 9 кораблей, среди них есть ракетоносители

Пятница 21 июня 2024 07:20
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Россия держит в Черном и Азовском морях 9 кораблей, среди них есть ракетоносители Фото: российский корабль ведет огонь (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

В Черном и Азовском морях сегодня, 21 июня, Российская Федерация держит 9 кораблей. Среди них есть носители крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Так, по состоянию на 06:00 фиксируются:

  • в Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;
  • в Азовском море 8 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

Кроме того, в Средиземном море также находится 1 вражеский корабль, который тоже является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 8 ракет.

Военные добавили, что за сутки, в интересах России, проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 5 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю – 13 судов, из них 1 двигались из пролива Босфор.

Россия держит в Черном и Азовском морях 9 кораблей, среди них есть ракетоносители

Напомним, согласно отчету американского Института изучения войны (ISW), ВСУ продолжают отбивать территории возле Волчанска.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в России дронами были атакованы сразу три района Краснодарского края. В частности, Темрюкский, Ейский и Северский.

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