Россия держит в Черном и Азовском морях 9 кораблей, среди них есть ракетоносители

В Черном и Азовском морях сегодня, 21 июня, Российская Федерация держит 9 кораблей. Среди них есть носители крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы Вооруженных сил Украины ( ВМС ВСУ ).

Так, по состоянию на 06:00 фиксируются:

в Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет;

в Азовском море 8 вражеских кораблей, 3 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

Кроме того, в Средиземном море также находится 1 вражеский корабль, который тоже является носителем крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 8 ракет.

Военные добавили, что за сутки, в интересах России, проход по Керченскому проливу совершили: