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Ночная атака. На подлете к Киеву ПВО уничтожила около 15 "Шахедов"

Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В воздушном пространстве возле Киева во время ночной вражеской атаки силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены все воздушные цели, а это почти 15 дронов-камикадзе типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко.

Чиновник отметил, что нынешняя атаки ударными БПЛА по Киеву стала восьмой подряд, и, как и вчера ночью - была массированной.

"Силами и средствами ПВО на подлете к Киеву было обнаружено и уничтожено около полутора десятков воздушных целей", - рассказал он.

Данных о разрушениях и жертвах по состоянию на сейчас нет.

"Кстати, эта последняя воздушная тревога в столице продолжалась ровно 3 часа. Она стала 820-й для Киева с начала полномасштабного вторжения. За каждую из этих тревог враг обязательно расплатится!" - подчеркнул Попко.

Ночная атака дронов 3 августа

Войска РФ этой ночью снова устроили очередную воздушную атаку по Украине, применяя дроны-камикадзе. Сигналы об угрозе воздушных ударов зазвучали в северных, центральных, восточных и южных областях.

В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали об угрозе применения противником ударных БПЛА.

Около 01:40 в Киевской ГВА заявили о работе ПВО по вражеским дронам в Киевской области возле столицы, и призвали граждан оставаться в укрытиях. Тревога длилась около трех часов.

Напомним также, что прошлой ночью, 2 августа, войска РФ также атаковали Одесскую область и Киев при помощи дронов-камикадзе "Шахед".

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Киеватака дроновПВО