Ночная атака на нефтебазу в Кстово была операцией ГУР, - источники

Нефтебаза была поражена около полуночи по местному времени.

Очевидцы жаловались на по меньшей мере три взрыва на предприятии. В то же время источники сообщают о четырех попаданиях на территории нефтебазы.

В результате атаки предприятие получило значительные повреждения, поскольку все четыре беспилотника достигли своих целей.



По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, пораженная нефтебаза способна перерабатывать от 15 до 17 млн тонн нефти ежегодно, что делает ее четвертой по величине в России. В частности отметил ее важность для вражеской армии.

Он добавил, что нефтебаза производит: