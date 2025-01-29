Ночная атака на нефтебазу в Кстово была операцией ГУР, - источники

В ночь на 29 января беспилотные летательные аппараты (БпЛА) успешно атаковали нефтебазу "Лукойл" в Кстово Нижегородской области России. Все четыре дрона достигли целей.
Об этом сообщают источники РБК-Украина в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
Нефтебаза была поражена около полуночи по местному времени.
Очевидцы жаловались на по меньшей мере три взрыва на предприятии. В то же время источники сообщают о четырех попаданиях на территории нефтебазы.
В результате атаки предприятие получило значительные повреждения, поскольку все четыре беспилотника достигли своих целей.
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, пораженная нефтебаза способна перерабатывать от 15 до 17 млн тонн нефти ежегодно, что делает ее четвертой по величине в России. В частности отметил ее важность для вражеской армии.
Он добавил, что нефтебаза производит:
Украина активно наносит удары по нефтеперерабатывающим заводам в России, используя беспилотники и не только. В результате атак на предприятия существенно уменьшаются объемы производства топлива, что, в свою очередь, влияет на логистику и военную экономику страны-агрессора.
Эти удары являются частью стратегии истощения, направленной на подрыв возможностей России финансировать войну и обеспечивать военные нужды. В то же время Украина демонстрирует способность проводить дальнобойные операции, что заставляет Москву тратить ресурсы на противовоздушную оборону (ПВО) и защиту критической инфраструктуры.
В ночь на 29 января в России заявили о масштабной атаке дронов. Под ударом оказалась инфраструктура в Смоленской и Тверской областях. Тем временем в Минобороны врага утверждают о "сбитии" более сотни дронов.
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