Ночная атака на Киев: что известно о последствиях ударов

Отмечается, что в Подольском районе произошло возгорание травяного настила в результате падения обломков.

Также, по информации мэра Киева, после воздушной тревоги в Дарницком районе на проезжей части обнаружили тлеющие обломки ракеты.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что информация об обломках не подтвердилась.

Ракетный удар по Киеву

По предварительной информации, в воздушном пространстве над Киевом силами противовоздушной обороны было обнаружено и уничтожено более 30 воздушных целей разного типа.

Сообщается, что пуски ракет были произведены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. Также синхронно с ракетами столицу атаковали и БпЛА.