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Ночная атака на Киев: что известно о последствиях ударов

Фото: последствия ракетной атаки россиян на Киев, ночью 2 мая (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская оккупационная армия нанесла массированный ракетный удар по Киеву, ночью 2 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко и КМВА.

Отмечается, что в Подольском районе произошло возгорание травяного настила в результате падения обломков.

Также, по информации мэра Киева, после воздушной тревоги в Дарницком районе на проезжей части обнаружили тлеющие обломки ракеты.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что информация об обломках не подтвердилась.

Ракетный удар по Киеву

По предварительной информации, в воздушном пространстве над Киевом силами противовоздушной обороны было обнаружено и уничтожено более 30 воздушных целей разного типа.

Сообщается, что пуски ракет были произведены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. Также синхронно с ракетами столицу атаковали и БпЛА.

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