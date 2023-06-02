Ночная атака на Киев: что известно о последствиях ударов

Российская оккупационная армия нанесла массированный ракетный удар по Киеву, ночью 2 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко и КМВА.
Отмечается, что в Подольском районе произошло возгорание травяного настила в результате падения обломков.
Также, по информации мэра Киева, после воздушной тревоги в Дарницком районе на проезжей части обнаружили тлеющие обломки ракеты.
В Киевской городской военной администрации сообщили, что информация об обломках не подтвердилась.
По предварительной информации, в воздушном пространстве над Киевом силами противовоздушной обороны было обнаружено и уничтожено более 30 воздушных целей разного типа.
Сообщается, что пуски ракет были произведены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно – крылатыми ракетами типа Х-101/555. Также синхронно с ракетами столицу атаковали и БпЛА.
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