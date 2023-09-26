Ночная атака дронов: Воздушные силы показали работу Gepard по "Шахедам"

Украинские военные сегодня, 26 сентября, ночью сбивали российские дроны-камикадзе "Шахед" при помощи зенитных установок Gepard.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Военные обнародовали видео, на котором можно заметить боевую работу по российским беспилотникам на юге Украины.

"Немецкий Gepard бьет точно в цель", - сказано в сообщении Воздушных сил.

Ночная атака дронов

Напомним, сегодня, 26 сентября, ночью российские оккупанты в очередной раз пытались бить по Украине при помощи дронов-камикадзе "Шахед".

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 26 из 38 российских беспилотников.

Более детально о последствиях атаки страны-агрессора можете узнать в материале РБК-Украина.