Ночная атака дронов. Под Киевом повреждены АЗС, автосалон, есть пострадавшие (фото)

По данным Калашника, в результате атаки дронов в Броварском районе пострадал человек. Сейчас мужчина госпитализирован в местную больницу. Предварительно у него травма ноги и шеи. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

"Возник пожар 4 грузовых и одного легкового автомобилей на территории парковки. Пожар ликвидирован", - написал он.

Фото: последствия атаки дронов на Киевскую область (t.me/Mykola_Kalashnyk)

В результате падения обломков сбитых вражеских целей произошло возгорание здания автосалона, по предварительным данным, там 5 автомобилей, а пожар уже ликвидирован.

В то же время в полиции уточнили, что также было повреждено административное здание. Кроме этого на территории парковки уничтожено два автомобиля, повреждены восемь грузовиков, 11 легковушек и автобус. Кроме этого, повреждения получили помещения СТО.

Фото: последствия атаки дронов на Киевскую область (npu.gov.ua)

Также полиция сообщает о повреждении двух автозаправочных станций, административного здания и автомобиля.

Правоохранители сообщили о двух раненых:

телесные повреждения получил 61-летний мужчина. Пострадавшему оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации он отказался;

в результате обстрела получил множественные ранения 37-летний мужчина - его госпитализировали.

Детали от мэра Броваров

Мэр Броваров Игорь Сапожко сообщил, что в результате вражеской атаки обломками российских дронов был нанесен ущерб имуществу нескольких промышленных и частных предприятий.

Фото: последствия атаки дронов на Киевскую область (t.me/Igor_Sapozhko)

В районе возникали пожары на 4 локациях. Он также подтвердил данные о двух пострадавших мужчинах 1963 и 1987 годов рождения. Один из них с незначительными травмами головы и ноги от госпитализации отказался. Второй мужчина с осколочными ранениями ног доставлен в больницу.

"Спасибо спасателям, медикам, подразделениям сельских пожарных команд Требухова, Княжич, Великой Дымерки и всем экстренным службам за слаженность и профессионализм во время ликвидации последствий вражеской атаки", - сообщил он.

Ночная атака дронами

Вечером четверга, 3 апреля, российская армия традиционно запустила по территории Украины ударные дроны. Сначала под вражеской атакой оказался город Харьков. По последним данным, в Харькове известно уже о четырех погибших, среди раненых 32 человека.

Также этой ночью было атаковано Запорожье и область. В результате удара по одной из общин области произошло возгорание нежилого помещения.

Подробно о том, что известно об атаке РФ дронами - читайте в материале РБК-Украина.