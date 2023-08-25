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Ночная атака дронов на Крым - спецоперация СБУ, ликвидированы десятки оккупантов, - источники

Пятница 25 августа 2023 21:56
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Ночная атака дронов на Крым - спецоперация СБУ, ликвидированы десятки оккупантов, - источники Иллюстративное фото: СБУ и ВСУ атаковали дронами Крым (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Служба безопасности Украины совместно с Вооруженными силами сегодня, 25 августа, атаковали Крым беспилотниками. В результате удара десятки оккупантов ликвидированы.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.

По информации собеседников, в районе села Красновка, которое находится под Симферополем, по оккупантам ударили группой дронов. Их точное количество пока не раскрывают.

Ночная атака дронов на Крым - спецоперация СБУ, ликвидированы десятки оккупантов, - источникиФото: объект, по которому ударили сегодня ночью, на карте

"Уже точно можно говорить о нескольких десятках убитых и раненых россиян. Были поражены и места хранения боеприпасов. Также получила серьезные повреждения военная техника", - утверждают источники.

В то же время, как уточняют в СБУ, россияне оказались абсолютно неготовыми к такой спецоперации. Беспилотникам удалось обойти все системы защиты врага.

Таким образом, источники в СБУ прогнозируют еще больше сюрпризов для оккупантов в будущем.

Что предшествовало

Напомним, в Крыму сегодня, 25 августа, ночью раздавались взрывы. В сети начали писать об атаке дронов.

В частности, взрывы слышали и в районе населенного пункта Красновка.

Позже Министерство обороны РФ заявило об атаке дронов на Крым. Над полуостровом якобы зафиксировали 42 беспилотника.

По версии ведомства страны-агрессора, девять из них сбили, а еще 33 - подавили средствами радиоэлектронной борьбы.

В то же время в местных Telegram-каналах писали об ударе по военным фурам с продовольствием и топливом.

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