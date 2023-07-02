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Ночная атака дронов. В Киевской области потушили пожар в доме: фото последствий

Фото: в Киевской области потушили пожар после атаки дронов (kv.dsns.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области вспыхнул пожар в частном доме из-за ночной атаки дронов. На здание упали обломки сбитого вражеского дрона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу управления ГСЧС в Киевской области.

"В результате массированной атаки дронами и работы ПВО в ночь на 2 июля в одном из районов Киевской области возник пожар и разрушение частного жилого дома", - говорится в сообщении.

Бойцы ГСЧС потушили пожар в доме. На месте инцидента работали 11 спасателей и 4 единицы специальной техники.

Фото: в Киевской области потушили пожар после атаки дронов (kv.dsns.gov.ua)

Атака дронов на Киев

Этой ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе. Россияне запустили "Шахеды" в направлении столицы. Поэтому в Киеве и области было громко из-за работы ПВО.

В районе столицы все вражеские беспилотники сбили, однако в Киевской области обломки сбитых вражеских дронов-камикадзе упали на частные дома. В результате атаки были повреждены три частных дома, пострадал мужчина.

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Киевская областьГСЧСатака дроновПожар