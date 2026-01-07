Ночная атака дронов на Днепр: число пострадавших возросло

"В Днепре из-за ночной атаки, по уточненным данным, пострадали 10 человек", - написал Гайваненко.

Также он уточнил, что сегодня из-за атак российских оккупантов в Никопольском районе пострадали 14 человек. Они все на амбулаторном лечении. Оккупанты атаковали район артиллерией и FPV-дронами.

В Васильковской общине в результате ударов оккупантов загорелись два дома. Погибла 77-летняя женщина, еще три человека пострадали.