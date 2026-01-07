Ночная атака дронов на Днепр: число пострадавших возросло

В результате массированной российской атаки на Днепр в ночь на 7 января пострадали 10 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Владислава Гайваненко в Telegram.
"В Днепре из-за ночной атаки, по уточненным данным, пострадали 10 человек", - написал Гайваненко.
Также он уточнил, что сегодня из-за атак российских оккупантов в Никопольском районе пострадали 14 человек. Они все на амбулаторном лечении. Оккупанты атаковали район артиллерией и FPV-дронами.
В Васильковской общине в результате ударов оккупантов загорелись два дома. Погибла 77-летняя женщина, еще три человека пострадали.
Напомним, российские войска 7 января ночью массированно атаковали Днепр ударными беспилотниками. В результате обстрела в городе возникли пожары и зафиксированы разрушения.
Согласно последним данным от Гайваненко, ранения получили семь человек. Среди них две девочки: 8-летняя пострадавшая приходит в себя дома, 16-летняя госпитализирована в состоянии средней тяжести.
Повреждены многоэтажные жилые дома, частный дом, административные здания, гражданские автомобили и газопровод. Также удары беспилотников пришлись по Васильковской громаде Синельниковского района, где загорелся частный дом.
Стоит заметить, что всего в ночь на 7 января российские оккупанты применили для атаки на Украину 95 ударных дронов типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов.