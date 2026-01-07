RU

Ночная атака дронов на Днепр: число пострадавших возросло

Фото: Россия ударила по Днепру дронами (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Иван Носальский

В результате массированной российской атаки на Днепр в ночь на 7 января пострадали 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Владислава Гайваненко в Telegram.

"В Днепре из-за ночной атаки, по уточненным данным, пострадали 10 человек", - написал Гайваненко. 

Также он уточнил, что сегодня из-за атак российских оккупантов в Никопольском районе пострадали 14 человек. Они все на амбулаторном лечении. Оккупанты атаковали район артиллерией и FPV-дронами. 

В Васильковской общине в результате ударов оккупантов загорелись два дома. Погибла 77-летняя женщина, еще три человека пострадали. 

Удар по Днепру

Напомним, российские войска 7 января ночью массированно атаковали Днепр ударными беспилотниками. В результате обстрела в городе возникли пожары и зафиксированы разрушения.

Согласно последним данным от Гайваненко, ранения получили семь человек. Среди них две девочки: 8-летняя пострадавшая приходит в себя дома, 16-летняя госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Повреждены многоэтажные жилые дома, частный дом, административные здания, гражданские автомобили и газопровод. Также удары беспилотников пришлись по Васильковской громаде Синельниковского района, где загорелся частный дом.

Стоит заметить, что всего в ночь на 7 января российские оккупанты применили для атаки на Украину 95 ударных дронов типа Shahed, "Гербера" и беспилотники других типов.

