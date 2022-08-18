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"Нічого не заплатять". В РНБО назвали головні міфи про компенсації українцям під час війни

Фото: в РНБО назвали головні міфи про компенсації українцям під час війни (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Раді нацбезпеки і оборони (РНБО) розвіяли головні фейки про компенсації для українців, які постраждали від агресії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Фейк № 1. Відшкодування за зруйнований будинок чекати не варто

Як пояснюють в ЦПД, для відшкодування необхідно подати заяву до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Заповніть форму на сайті за посиланням: https://espl.com.ua.

Фейк № 2. Не варто подавати заяву на відшкодування, бо черга велика

"Кожна заява важлива, тому що допомагає особисто вам отримати компенсацію за завдану матеріальну чи моральну шкоду та кожному українцю досягти засудження дій агресора і запобігти новим злочинам", - пояснюють в ЦПД.

Фейк № 3. Компенсації чекати довго, швидше зробити ремонт за власний кошт

Насправді українці, які постраждали від агресії РФ, можуть отримати компенсацію від 5 до 30 тисяч євро. Для цього треба подати заяву до 16 січня 2023 року. Заяви розглядаються по черзі, а розмір компенсації визначається на підставі первинних доказів відео- та фотофіксації. Всі умови для отримання виплати зазначено на сайті: https://espl.com.ua.

Як повідомлялося, раніше РБК-Україна публікувала повну інструкцію, як отримати компенсацію за зруйноване у війні майно.

Нагадаємо, в Україні з'явиться міжнародний механізм для компенсації післявоєнних збитків.

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