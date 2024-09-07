RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

За ночь в Беларусь зашли 7 дронов РФ, один оказался в 70 км от границы с Литвой, - "Гаюн"

Фото: дрон РФ оказался в 70 км от границы с Литвой, залетев в Беларусь 7 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За ночь в Беларусь залетели минимум восемь российских дронов во время атаки по Украине. Один из них оказался в 70 км от границы с Литвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

"За ночь с 6 на 7 сентября на территорию Беларуси залетели не менее 7 дронов-камикадзе типа "Шахед" и, предположительно, впервые зашел также один разведывательный российский БПЛА типа Supercam", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным мониторинговой группы, один из "Шахедов" залетел и в Брестскую область, продолжив продолжил движение на север.

"Данный "Шахед" зашел в Гродненскую область (впервые за весь мониторинг) и долетел до самых Кореличей и Новогрудка, держа курс в направлении границы с Литвой. Данный "Шахед" мог пролететь над Беларусью на север около 200 км, что с ним случилось далее - неизвестно", - уточняет "Гаюн".

Также известно, что на протяжении всей ночи в небе над Беларусью работали истребители и вертолеты ВВС Беларуси.

"Всего истребители ВВС РБ взлетали с аэродрома Барановичи 4 раза, а вертолеты из Мачулищей поднимались дважды. Авиация была замечена не только на юге страны, но также и на самом севере - в районе Островца и Вилейки", - добавили представители монитринговой группы.

Обстрел РФ по Украине

Российские войска в ночь на 7 сентября атаковали Украину десятками дронов-камикадзе. В общей сложности РФ запустила по Украине 67 беспилотников, ПВО сбила 58 "Шахедов".

При этом, по данным Воздушных сил Украины, шесть беспилотников улетели в Россию, Беларусь и временно оккупированную Луганскую область. Еще три дрона были потеряны локационно.

Отметим, российские дроны во время атак РФ по Украине залетают в Беларусь не впервые. Первый раз такой залет зафиксировали 12 июля, причем в общей сложности минимум девять "Шахедов" залетали в Беларусь за июль.

А в конце августа в Беларуси впервые применили авиацию для сбития дрона РФ. Кроме того, во время обстрела РФ по Украине 5 сентября, Беларусь даже подтвердила ночную работу ПВО по дронам, но не назвала их "российскими".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьЛитваВойна в УкраинеДрони