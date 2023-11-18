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Якобы замкнула проводка. В Белгородской области сгорел военный госпиталь

Иллюстративное фото (росСМИ)
Автор: Валерия Полищук

В Белгородской области России произошел пожар в полевом военном госпитале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza.

Пожар произошел в городе Валуйки, который расположен в 15 км от границы с Украиной. 

В СМИ заявляют, что причиной пожара якобы стало короткое замыкание в проводке.

"Пострадавших нет. Пожар был потушен около 19 часов по местному времени", - говорится в сообщении.

Официальную причину пожара власти пока не называли.

Взрывы и пожары в России

На территории России все чаще раздаются взрывы и начинаются пожары на военных объектах и не только. Власти приграничных с Украиной регионов обычно жалуются на "атаки дронов".

В октябре взрыв слышали жители Брянска. Тогда губернатор региона заявлял о якобы атаке дрона на город.

Также в Белгороде и Брянске гремели взрывы. Власти жаловались на атаку беспилотников.

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Российская ФедерацияБелгородская областьПожарВойна России против Украины