"Якобы военная тайна": в РФ оштрафовали владельца Википедии за неудаленную статью

Российский суд, 27 апреля, назначил административный штраф в размере двух миллионов рублей Фонду Викимедиа за неудаленную статью из Википедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс .

Согласно материалам дела об административном правонарушении Фонд Викимеда обвинили в неудалении из Википедии статьи об одном из военных подразделений РФ.

Отмечается, что публикацию содержала запрещенные по решению суда данные, а именно "секретную военную информацию" о дислокации, составе и техническом оснащении подразделения, в том числе во время войны на территории Украины.

Это уже седьмой штраф для Викимедиа в 2023 году за неудаление информации. Общая сумма штрафов, назначенных фонду составляет 8,4 млн рублей.