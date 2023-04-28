RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Якобы военная тайна": в РФ оштрафовали владельца Википедии за неудаленную статью

Фото: российский суд назначил штраф владельцу Википедии (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российский суд, 27 апреля, назначил административный штраф в размере двух миллионов рублей Фонду Викимедиа за неудаленную статью из Википедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс.

Согласно материалам дела об административном правонарушении Фонд Викимеда обвинили в неудалении из Википедии статьи об одном из военных подразделений РФ.

Отмечается, что публикацию содержала запрещенные по решению суда данные, а именно "секретную военную информацию" о дислокации, составе и техническом оснащении подразделения, в том числе во время войны на территории Украины.

Это уже седьмой штраф для Викимедиа в 2023 году за неудаление информации. Общая сумма штрафов, назначенных фонду составляет 8,4 млн рублей.

Напомним, в Чехии будут судить учительницу начальных классов за оправдание геноцида. В ходе своих уроков она поддержала агрессию РФ против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияштрафиВикипедияАдминистративный суд