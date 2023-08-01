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"Ни на что не повлияет": ГУР об установлении боновых заграждений вблизи Крымского моста

Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Попытки россиян защитить Крымский мост от морских дронов с помощью боновых заграждений не принесут желаемого результата. Эти конструкции не являются технологичными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

По его словам, заграждение от надводных дронов, которое установили возле Крымского моста - это конструкция из подручных материалов.

"Она не является высокотехнологичной и в конце концов стратегически - это ни на что не повлияет, но люди "бегают, суетятся", за этим интересно наблюдать", - добавил Юсов.

Недавно сообщалось, что россияне пытаются оградить Крымский мост от атак морских дронов с помощью боновых заграждений. Планируется установить их на всем протяжении моста.

Удары по Крымскому мосту

Россия построила Крымский мост после оккупации Крыма в 2014 году и использует его для опрокидывания военной техники и живой силы на южный фронт.

Первые взрывы там фиксировали еще в октябре 2022 года. Недавно глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что это была спецоперация его подчиненных.

Напомним, 17 июля на Крымском мосту было разрушено два пролета. Источники РБК-Украина в СБУ рассказали, что взрывы – это специальная операция СБУ с Военно-морскими силами. Мост атаковали с помощью надводных дронов.

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