Ни на дюйм не отойдем от Украины: в МИД Германии отреагировали на массированную атаку РФ

В ведомстве отметили, что незадолго до конца года Россия вновь распространяет террор по всей Украине, выпустив более 100 ракет и беспилотников, которые уничтожили, в частности, роддом и насмерть вырвали людей из повседневной жизни.

"Даже в 2024 году мы ни на дюйм не отойдем от украинской стороны", – говорится в сообщении.

Kurz vor dem Jahreswechsel bringt Россия erneut Terror über die ganze #Ukraine . Mehr als 100 Raketen & Drohnen haben ua eine Geburtsklinik zerstört, Menschen aus dem Alltag в Den Tod gerissen. Auch 2024 rücken wir keinen Zentimeter вон der Seite der . #StandWithUkraine— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) December 29, 2023

Массированный ракетный обстрел Россией Украины 29 декабря

29 декабря российская армия нанесла самый массированный ракетный удар по Украине с начала полномасштабной войны. Под ударом оказались Киев, Львов, Харьков, Запорожье, Днепр, Одесса, известно о многих пострадавших, погибших, целями врага стала социальная и критическая инфраструктура.

В общей сложности в воздушном пространстве было зафиксировано 158 враждебных целей. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить в небе 114 целей – 27 ударных БПЛА "Шахед" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Более подробно о последствиях удара кафиров - в материале РБК-Украина.