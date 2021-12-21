"Ні за яких умов". Росія проти розміщення сил НАТО в Україні та Грузії

Росія категорично проти розміщення сил НАТО в Україні та Грузії. Москва чекає конкретних рішень по гарантіях безпеки.

Про це заявив глава делегації РФ з питань військової безпеки Костянтин Гаврилов, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " РИА Новости ".

За словами Гаврилова, Москва ні за яких умов не допустить розміщення інфраструктури НАТО в Україні і в Грузії.

"Думаю, так. Або відповідь буде зовсім іншою", - сказав він.