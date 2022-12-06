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Несмотря на решение Венгрии. В ЕС пообещали выделить Украине 18 млрд евро

Фото: Валдис Домбровскис, вице-президент ЕК (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз все так же планирует выделить Украине финансовую помощь на 2023 год в размере 18 миллиардов евро, несмотря на блокировку соответствующей инициативы Венгрией.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv, об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Государства-члены преданы работе, чтобы гарантировать поступление этих финансов в Украину уже в январе. Украина - страна в состоянии войны, она отчаянно нуждается в нашей поддержке, и мы просто не можем позволить одному государству-члену отложить и сорвать эту финансовую помощь… Мы должны оказать ее так или иначе, и мы ее окажем", - заявил Домбровскис.

По его словам, работа по поиску альтернативного решения, которое позволит обойти блокировку Венгрии, начнут уже в ближайшие дни.

Напомним, сегодня, 6 декабря, стало известно, что Венгрия заблокировала выделение Украине нового транша от Евросоюза в размере 18 млрд евро.

При этом еще раньше премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что причиной такого решения является нежелание его страны ставить интересы Украины выше, чем собственные.

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Венгрия