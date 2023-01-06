Более 10 попыток "перемирия" и ни одного реального. Маляр напомнила, как Россия 9 лет нарушала соглашения

Россия ни разу не соблюдала договоренности о прекращении огня за девять лет войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр .

Она отметила, что за время боев периода АТО было 11 попыток установить более или менее устойчивый режим прекращения огня, о чем стороны договаривались в рамках Трехсторонней контактной группы:

с 18:00 05.09.2014 г.

с 00:00 15.02.2015 г.

с 00:00 01.10.2015 г.

с 00:00 30.04.2016 г. (Пасхальное перемирие)

с 00:00 01.09.2016 г. (школьное перемирие)

с 00:00 24.12.2016 г. (Новогоднее перемирие)

с 00:00 24.06.2017 г. (хлебное перемирие)

с 00:00 25.08.2017 г. (школьное перемирие)

с 00:00 23.12.2017 г. (Новогоднее перемирие)

с 00:00 05.03.2018 г.

с 00:00 30.03.2018 г. (Пасхальное перемирие)

Маляр подчеркнула, что все перемирия были сорваны умышленными действиями россиян.

Так, например, во время так называемого "всеобъемлющего весеннего перемирия" 2018-го за 22 дня провозглашенной "тишины" оккупанты совершили по меньшей мере 153 обстрела, во время которых шесть украинских военных погибли, 12 получили ранения.

"Перемирие" периода проведения ООС

Замминистра обороны отметила, что во время проведения операции Объединенных сил Украина еще несколько раз договаривалась о двустороннем прекращении огня. Однако их результаты были аналогичны предыдущим.

Только в 2019 году боевые потери нашей армии на Донбассе составили 97 погибших. В 2020 году к началу последнего, июльского перемирия, погибли еще 32 военных ВСУ, а 220 ранены.

27 июля 2020 года официально начался еще один очередной "полный и всеобъемлющий режим прекращения огня". Однако россияне его придерживались всего полчаса. Около 00:20 они обстреляли подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты. Еще один обстрел зафиксирован около 9:00.

В конце концов, с 27 июля 2020 по 27 июля 2021 зафиксировано более 2 тысяч вражеских обстрелов.

"Поэтому только вывод войск России с территории Украины будет означать реальное прекращение огня и окончание агрессии", - добавила Маляр.