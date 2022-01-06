Незначне потепління та без опадів: якою буде погода завтра

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди в областях

На всій території України завтра очікується суха та хмарна з проясненнями погода. Температура повітря коливатиметься від -2 до +4 градусі вдень та від -4 до 0. На Закарпатті та Прикарпатті, а також у Львівській області вночі похолодає до -6...-7 градусів.

Прогноз погоди у Києві

У Києві синоптики також прогнозують хмарну з проясненнями погоду та без опадів. Вдень термометри покажуть від -1 до +1, а вночі очікується від -1 до -3 градусів.