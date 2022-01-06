Незначне потепління та без опадів: якою буде погода завтра
Фото: погода в Україні на Різдво (Віталій Носач, РБК-Україна)
Погода в Україні завтра, 7 січня, буде теплою вдень. Синоптики прогнозують, що опади відступлять.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.
Прогноз погоди в областях
На всій території України завтра очікується суха та хмарна з проясненнями погода. Температура повітря коливатиметься від -2 до +4 градусі вдень та від -4 до 0. На Закарпатті та Прикарпатті, а також у Львівській області вночі похолодає до -6...-7 градусів.
Прогноз погоди у Києві
У Києві синоптики також прогнозують хмарну з проясненнями погоду та без опадів. Вдень термометри покажуть від -1 до +1, а вночі очікується від -1 до -3 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз на різдвяні вихідні.