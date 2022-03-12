Незалежне агентство США закликало Байдена домагатися виключення Росії з Інтерполу

Незалежне урядове агентство США закликало американського президента Джо Байдена домогтися остаточного виключення Росії з Інтерполу. Це позбавить Москву можливості зловживати доступом до систем міжнародної організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми закликаємо вас використовувати позицію США в Інтерполі, що будь - яка бездіяльність проти зловживання Росією послугами Інтерполу матиме серйозні наслідки для вкладу США в діяльність організації", - цитує видання лист агентства генеральному прокурору США Мерріку Гарланду і держсекретарю Ентоні Блінкену. Як вважає старший науковий співробітник Heritage Тед Бромунд, якщо Росію відсторонять від участі в Інтерполі, це закриє країні можливість продовжувати участь у діяльності організації і, отже, подавати запити на "червоні повідомлення".