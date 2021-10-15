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Незаконні дозволи: РНБО доручила СБУ перевірити 23 компанії, які добувають газ та нафту

Автор: Инна Собора

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) доручила Службі безпеки України (СБУ) перевірити законність отримання дозволів компаній нафтогазової промисловості. Всього таких компаній 23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.

За його словами, на сьогодні 211 компаній отримали 3044 дозволів на надровидобування на території країни.

"Ми маємо не докінця вивчені процеси в цій царині. У нас є 23 компанії, які мають ліцензії на вуглеводні. На засіданні доручили СБУ розібратися, як так сталося, що ці компанії без відповідних нормативно-правових актів, які діяли на 2018 рік, отримали ці дозволи", - пояснив Данілов.

Раніше Данілов заявив, що українська влада опрацьовує ризики від російського газопроводу "Північний потік-2".

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