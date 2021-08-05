Данілов про загрози від "Північного потоку-2": без газу Україна точно не залишиться

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що українська влада опрацьовує ризики від російського газопроводу "Північний потік-2". За його словами, попри газопровід, Україна не залишиться без газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря РНБО для "НВ".

"Відразу скажу: без газу Україна точно не залишиться. У нас є чітке розуміння і стратегія нашої енергетичної безпеки, і ми всі ці питання відпрацьовуємо", - заявив Данілов.

Секретар РНБО додав, що заяви Росії щодо газопроводу пов'язані з тим, що скоро мають пройти вибори до російської Держдуми.

"Щодо дій РФ, то потрібно розуміти, що у них є власні вибори, які будуть 19 вересня, і дуже багато процесів, які сьогодні відбуваються, зокрема голосні заяви Російської Федерації, мають свою внутрішню політичну причину. Але ми не повинні розслаблятися. Росія для нас - постійний та щохвилинний ризик", - сказав він.