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Данілов про загрози від "Північного потоку-2": без газу Україна точно не залишиться

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Україна, Четвер 05 серпня 2021 22:37
Данілов про загрози від "Північного потоку-2": без газу Україна точно не залишиться Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що українська влада опрацьовує ризики від російського газопроводу "Північний потік-2". За його словами, попри газопровід, Україна не залишиться без газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря РНБО для "НВ".

"Відразу скажу: без газу Україна точно не залишиться. У нас є чітке розуміння і стратегія нашої енергетичної безпеки, і ми всі ці питання відпрацьовуємо", - заявив Данілов.

Секретар РНБО додав, що заяви Росії щодо газопроводу пов'язані з тим, що скоро мають пройти вибори до російської Держдуми.

"Щодо дій РФ, то потрібно розуміти, що у них є власні вибори, які будуть 19 вересня, і дуже багато процесів, які сьогодні відбуваються, зокрема голосні заяви Російської Федерації, мають свою внутрішню політичну причину. Але ми не повинні розслаблятися. Росія для нас - постійний та щохвилинний ризик", - сказав він.

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РНБО Україна Північний потік-2 Олексій Данілов Газ
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