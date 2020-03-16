У Криму силовики затримали кримського татарина

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Силовики після обшуку затримали Делявера Ібраїмова

У аннексированном Криму російські силовики після обшуку затримали кримського татарина Делявера Ібраїмова. Про це повідомили в "Кримській солідарності" Facebook.

За словами адвоката Еміля Курбединова, на момент обшуку в квартирі крім Ібраїмова більше нікого не було. Місце знаходження кримського татарина на даний момент невідомо.

"Сьогодні після обшуку в Джанкої був затриманий Ібраїмов Ділявер Таирович 3.02.1994 року народження. Зі слів родичів, Ділявер був один вдома. Батьки хлопця зараз у поїздці. І дружини вдома не було. Після обшуку дружина не може потрапити в будинок, тому що ключів крім Ділявера ні в кого не було. Зі мною зв'язалися родичі. Вони зараз будуть дзвонити на гарячі лінії, щоб залишити заяву в поліцію про викрадення людини. Його не можуть знайти. В МВС і ФСБ їздили. Ніхто не каже, де він міститься", - повідомив адвокат.

Український омбудсмен Людмила Денисова у зв'язку з затриманням Ібраїмова звернулася до уповноваженого з прав людини в Росії Тетяні Москальковой. Також Денисова заявила про відсутність інформації про місцезнаходження іншого українського політв'язня Рустема Ісмаїлова.

"Звертаюся до уповноваженого з прав людини Тетяни Москальковой терміново вжити заходів для встановлення місцезнаходження громадян України", - написала вона в Facebook.

Нагадаємо, 11 березня, в результаті обшуків російськими силовиками в Криму затримані четверо кримських татар. Серед затриманих - Сейтумер Сейтумеров (журналіст телеканалу ATR), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов (журналіст ініціативи "Кримська солідарність"), Рустем Сейтмеметов.

Пізніше "суд" заарештував на два місяці затриманих напередодні кримських татар за підозрою в участі в організації "Хізб ут-Тахрір" Османа і Сейтумер Сейтумеровых, а також Рустема Сейтемеметова.