Незаконно перепливли кордон, щоб відпочити в Одесі: прикордонники затримали двох росіян

Іноземці 1980 та 1982 років народження з собою мали лише посвідчення водія та рюкзак з особистими речами. Росіяни розповіли правоохоронцям, що мали намір дістатися Одеси, щоб відпочити на Чорноморському узбережжі. Обрали незаконний шлях у зв’язку з дією карантинних обмежень.

Також прикордонники з’ясували, що одному з них у 2019 році забороняли в’їзд в Україну на 3 роки за порушення українського законодавства.

Тоді росіянин в аеропорту "Жуляни" влаштував дебош, викрикував образи щодо прикордонників та спробував напасти на прикордонний наряд.

Наразі чоловіки затримані для з’ясування усіх обставин правопорушення. За незаконне перетинання державного кордону України їм загрожує адміністративна відповідальність. Їхню подальшу долю вирішить суд.

Крім цього, обом громадян РФ буде заборонено в’їзд в Україну строком на 10 і 5 років відповідно.