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Незаконно перепливли кордон, щоб відпочити в Одесі: прикордонники затримали двох росіян

Автор: РБК-Україна

Вранці 5 червня патруль, який ніс службу в районі прикордонного населеного пункту Лукашівка, затримав двох росіян. Вони незаконно перепливли прикордонну річку Ворсклу.

Про це повідомили в ДПСУ.

Іноземці 1980 та 1982 років народження з собою мали лише посвідчення водія та рюкзак з особистими речами. Росіяни розповіли правоохоронцям, що мали намір дістатися Одеси, щоб відпочити на Чорноморському узбережжі. Обрали незаконний шлях у зв’язку з дією карантинних обмежень.

Також прикордонники з’ясували, що одному з них у 2019 році забороняли в’їзд в Україну на 3 роки за порушення українського законодавства.

Тоді росіянин в аеропорту "Жуляни" влаштував дебош, викрикував образи щодо прикордонників та спробував напасти на прикордонний наряд.

Наразі чоловіки затримані для з’ясування усіх обставин правопорушення. За незаконне перетинання державного кордону України їм загрожує адміністративна відповідальність. Їхню подальшу долю вирішить суд.

Крім цього, обом громадян РФ буде заборонено в’їзд в Україну строком на 10 і 5 років відповідно.

Раніше прикордонники Львівського загону затримали двох німців, які незаконно припинили державний кордон з боку Польщі. Як з'ясувалося, чоловіки думали, що Україна вже входить до Євросоюзу.

Нагадаємо, сьогодні Білорусь повідомила про затримання ще двох опозиціонерів на кордоні з Литвою.

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