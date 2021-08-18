"Незаконно і неприйнятно": ЄС засудив вироки кримським татарам у Росії
Фото: речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано (twitter.com/ExtSpoxEU)
Європейський Союз засудив дії РФ щодо винесення вироків чотирьом кримським татарам. У ЄС назвали такі дії незаконними та неприйнятними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано у Twitter.
"ЄС вважає винесення вироку 4 кримським татарам військовим судом Росії незаконним і неприйнятним. Ми закликаємо Росію забезпечити повне дотримання міжнародних стандартів в галузі прав людини та інших зобов'язань відповідно до міжнародного права в незаконно анексованому Криму", - написав він.
Військовий суд в Ростові-на-Дону оголосив вирок фігурантам так званої "алуштинської групи" за сфабрикованою кримінальною справою "Хізб ут-Тахрір", їм присудили 61 рік колонії суворого режиму на чотирьох.