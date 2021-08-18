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"Незаконно і неприйнятно": ЄС засудив вироки кримським татарам у Росії

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Брюссель, Середа 18 серпня 2021 12:55
"Незаконно і неприйнятно": ЄС засудив вироки кримським татарам у Росії Фото: речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано (twitter.com/ExtSpoxEU)
Автор: Марія Кучерявець

Європейський Союз засудив дії РФ щодо винесення вироків чотирьом кримським татарам. У ЄС назвали такі дії незаконними та неприйнятними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано у Twitter.

"ЄС вважає винесення вироку 4 кримським татарам військовим судом Росії незаконним і неприйнятним. Ми закликаємо Росію забезпечити повне дотримання міжнародних стандартів в галузі прав людини та інших зобов'язань відповідно до міжнародного права в незаконно анексованому Криму", - написав він.

Військовий суд в Ростові-на-Дону оголосив вирок фігурантам так званої "алуштинської групи" за сфабрикованою кримінальною справою "Хізб ут-Тахрір", їм присудили 61 рік колонії суворого режиму на чотирьох.

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