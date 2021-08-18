"Незаконно и неприемлемо": ЕС осудил приговоры крымским татарам в России
Европейский Союз осудил действия РФ по вынесению приговоров четырем крымским татарам. В ЕС назвали такие действия незаконными и неприемлемыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано в Twitter.
"ЕС считает вынесение приговора 4 крымским татарам военным судом России незаконным и неприемлемым. Мы призываем Россию обеспечить полное соблюдение международных стандартов в области прав человека и других обязательств в соответствии с международным правом в незаконно аннексированном Крыму", - написал он.
Военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор фигурантам так называемой "алуштинской группы" за сфабрикованным уголовным делом "Хизб ут-Тахрир", им присудили 61 год колонии строгого режима на четверых.