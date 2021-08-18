ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Незаконно и неприемлемо": ЕС осудил приговоры крымским татарам в России

Новина українською →
Брюссель, Среда 18 августа 2021 12:55
"Незаконно и неприемлемо": ЕС осудил приговоры крымским татарам в России Фото: пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано (twitter.com/ExtSpoxEU)
Автор: Мария Кучерявец

Европейский Союз осудил действия РФ по вынесению приговоров четырем крымским татарам. В ЕС назвали такие действия незаконными и неприемлемыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано в Twitter.

"ЕС считает вынесение приговора 4 крымским татарам военным судом России незаконным и неприемлемым. Мы призываем Россию обеспечить полное соблюдение международных стандартов в области прав человека и других обязательств в соответствии с международным правом в незаконно аннексированном Крыму", - написал он.

Военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор фигурантам так называемой "алуштинской группы" за сфабрикованным уголовным делом "Хизб ут-Тахрир", им присудили 61 год колонии строгого режима на четверых.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Крым
NEWS
Кто стал новым тренером сборной Украины по футболу: официальное заявление
Кто стал новым тренером сборной Украины по футболу: официальное заявление
DAILY
Новые тарифы. Сколько будем платить за электричество и к чему готовиться весной
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Новые тарифы. Сколько будем платить за электричество и к чему готовиться весной