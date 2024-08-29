Незаконное пересечение границы во время войны: как могут наказывать уклонистов

Что угрожает украинцам за незаконное пересечение границы

С начала введения на всей территории Украины военного положения начал действовать запрет на выезд за границу военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

В связи с этим распространенными стали случаи попыток незаконного пересечения границы.

По словам эксперта, в зависимости от обстоятельств и способа попытки незаконно пересечь границу, для таких лиц может наступить:

или административная ответственность

или уголовная ответственность

Административная ответственность

Действующий Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) содержит статью 204-1, которая предусматривает ответственность за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.

Согласно ей, речь идет о пересечении (или попытке пересечения) госграницы:

любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу

в пунктах пропуска через государственную границу - без соответствующих документов

в пунктах пропуска через государственную границу - с использованием поддельного документа (или таких, которые содержат недостоверные сведения о личности)

в пунктах пропуска через государственную границу - без разрешения соответствующих органов власти

Такие правонарушения влекут за собой:

или наложение штрафа от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан

или административный арест сроком до 15 суток (с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения)

"Таким образом, административная ответственность за незаконное пересечение границы предусматривает штраф от 3400 грн до 8500 грн или административный арест сроком до 15 суток", - уточнила Ганина.

Кроме того, частью 2 этой статьи КУоАП предусмотрена ответственность за те же действия, совершенные группой лиц или человеком, который в течение года был подвергнут административному взысканию за одно из вышеупомянутых нарушений.

"В таком случае сумма штрафа варьируется от 8500 грн до 13600 грн, или - административный арест на срок от 10 до 15 суток, с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения", - объяснила адвокат.

По ее словам, в таком случае в отношении правонарушителя составляется протокол, который передается в суд - для рассмотрения и вынесения решения по делу.

"Следует отметить, что обычно составлением протокола о совершении административного правонарушения все не заканчивается. Если мы говорим о попытке незаконно пересечь границу военнообязанным, которым нарушены правила военного учета или законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (например, отсутствует военно-учетный документ, не заменено приписное удостоверение на военный билет и т.д.), чаще всего в отношении такого лица осуществляется административное задержание - с последующим доставлением в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для выяснения всех обстоятельств", - рассказала юрист.

Уголовная ответственность

Уголовный кодекс Украины (УКУ), в отличие от КУоАП, не содержит статьи, которая непосредственно предусматривала бы ответственность за незаконное пересечение государственной границы (путем покидания территории Украины).

Однако Ганина объяснила: уголовная ответственность может наступить за совершенные преступления, связанные с незаконным пересечением границы.

"Так, например, в случае предложения, обещания или предоставления неправомерной выгоды должностному лицу во время незаконного пересечения границы - действия будут квалифицироваться по статье 369 УКУ", - уточнила она.

В целом человеку, которого признают виновным в совершении преступления, предусмотренного УКУ (в зависимости от обстоятельств и санкций той или иной статьи), может угрожать ответственность в виде:

или штрафа

или пробационного надзора

или ограничения свободы

или лишения свободы

"Если для пересечения границы был использован заведомо подложный документ (например, заключение ВВК) - часть 4 статьи 358 УКУ предусматривает ответственность в виде штрафа до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или пробационного надзора на срок до 2 лет, или ограничения свободы на тот же срок", - рассказала адвокат.

По ее словам, наиболее актуальной нынче статьей УКУ - согласно которой привлекают к уголовной ответственности военнообязанных лиц - является статья 336 "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период".

"Указанное преступление карается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет. В случае незаконного пересечения человеком, подлежащим мобилизации, действия могут инкриминировать именно по этой статье Уголовного кодекса Украины", - подытожила эксперт.