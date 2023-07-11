"Незаконное передвижение": под Бахмутом из миномета ликвидировали российский грузовик

"Пограничники-минометчики наказали захватчиков на Бахмутском направлении за незаконное передвижение на грузовике по украинским дорогам", - говорится в сообщении.

Бахмутское направление

По данным Генштаба, ВСУ продолжают наступать севернее и южнее города Бахмут Донецкой области. Идут тяжелые бои, поскольку что армия РФ сопротивляется и активно привлекает резервы.

Накануне командующий Сухопутными войсками Александр Сырский,Александр Сырский сообщил, что в Бахмуте оккупанты находятся в ловушке, а украинские военные берут город под огневой контроль.

При этом по данным замминистра обороны Анны Маляр, ВСУ держат Бахмут Донецкой области под огневым контролем уже несколько дней. Это, в частности, стало возможным после захвата важных позиций.

По данным Института изучения войны, ВСУ в ходе контрнаступления с начала лета деоккупировали почти столько же территории, сколько российские войска захватили более чем за шесть месяцев.