ua en ru
Вс, 19 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Скоро будут убегать. В Херсонской ОВА назвали признак, почему россияне на левобережье "ненадолго"

Херсон, Воскресенье 19 ноября 2023 09:16
UA EN RU
Скоро будут убегать. В Херсонской ОВА назвали признак, почему россияне на левобережье "ненадолго" Фото: в Херсонской ОВА назвали признак, почему россияне на левобережье "ненадолго" (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На территории временно оккупированной Херсонской области российские войска начали активно мародерить. Не исключено, что захватчики "скоро будут убегать".

Об этом рассказал спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.

"Есть случаи, когда подъезжают целые грузовики к домам, в которых люди не проживают и загружают все подряд. Таким образом они показывают местным, что они здесь ненадолго скоро будут убегать", - рассказал он.

Мародерства оккупантов в Украине

Отметим, что грабежи местного населения среди российской армии - привычная практика. Интересно, что феврале 2023 года российские оккупанты, мародерившие во время захвата Бучи и Ирпеня Киевской области, сдались ВСУ в плен на Донбассе. В район Угледара их перебросили после восстановления состава.

Отметим, что такая "слава" россиян докатилась и до Европы. Как сообщалось, официальные лица в Европе уже публично заявили, что видели части холодильников и стиральных машин в российских танках.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Херсонская область
NEWS
ВСУ перебрасывают дополнительные силы на левый берег Херсонской области: карты боев ISW
ВСУ перебрасывают дополнительные силы на левый берег Херсонской области: карты боев ISW
DAILY
Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов: Мы не имеем права уставать от войны