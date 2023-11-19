Скоро будут убегать. В Херсонской ОВА назвали признак, почему россияне на левобережье "ненадолго"
На территории временно оккупированной Херсонской области российские войска начали активно мародерить. Не исключено, что захватчики "скоро будут убегать".
Об этом рассказал спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.
"Есть случаи, когда подъезжают целые грузовики к домам, в которых люди не проживают и загружают все подряд. Таким образом они показывают местным, что они здесь ненадолго скоро будут убегать", - рассказал он.
Мародерства оккупантов в Украине
Отметим, что грабежи местного населения среди российской армии - привычная практика. Интересно, что феврале 2023 года российские оккупанты, мародерившие во время захвата Бучи и Ирпеня Киевской области, сдались ВСУ в плен на Донбассе. В район Угледара их перебросили после восстановления состава.
Отметим, что такая "слава" россиян докатилась и до Европы. Как сообщалось, официальные лица в Европе уже публично заявили, что видели части холодильников и стиральных машин в российских танках.
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