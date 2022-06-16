Бути нейтральним - значить бути з Москвою. Боррель закликав членів ООН допомогти Україні

"Перед обличчям агресії ніхто не може залишатися нейтральним. Бути нейтральним в даному випадку означає бути на боці агресора. Ніхто не може жити в безпеці в світі, де незаконне застосування сили вважається нормальним або терпимим", - сказав він.

Боррель сказав, що ЄС повністю мобілізований, щоб утримати Україну на плаву економічно і у військовому відношенні захистити її народ, територіальну цілісність і демократію. Він закликає всіх членів ООН допомогти Україні, зробивши те ж саме.

Продовольча криза

Глава дипломатії зазначив, що Росія блокує як мінімум 20 мільйонів тонн українського зерна, яке не може потрапити на світові ринки. Це посилює існуючу продовольчу кризу.

За оцінками Всесвітньої продовольчої програми, кількість людей, які страждають від відсутності продовольчої безпеки, подвоїлася з 135 мільйонів до пандемії до 276 мільйонів на початку 2022 року. За оцінками ВПП, через війну це число зросте до 323 мільйонів.

"Я закликаю всіх вас допомогти покласти край війні, відновити суверенітет України і забезпечити стримування глобальних наслідків, особливо зростаючої продовольчої кризи", - додав Боррель.