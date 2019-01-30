Неймар не зіграє за ПСЖ проти "Манчестер Юнайтед" в Лізі чемпіонів

Бразилець пропустить 10 тижнів через травму

"Пари Сен-Жермен" опубликовал отчет о травме нападающего Неймара и его предстоящем восстановлении. Об этом сообщается на на своем официальном сайте французского клуба.

Бразилец получил повреждение 23 января в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" (2:0). У форварда был диагностирован перелом пятой плюсневой кости правой ноги. Такую же травму он получил в прошлом сезоне и пропустил более трех месяцев.

Сейчас же, по итогам консультации с врачами, было принято решение не проводить операцию и ограничиться консервативным лечением. Ожидается, что Неймар пропустит 10 недель - около 2,5 месяцев. Сам футболист уже ознакомился с рекомендациями и дал согласие на выбранный способ восстановления.

Таким образом, Неймар точно не поможет ПСЖ в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" 12 февраля и 6 марта.