Бразильський нападник ПСЖ Неймар готовий на зниження зарплати заради повернення в "Барселону". Про це повідомляє Mundo Deportivo.

У паризькому клубі оклад форварда чистими становить 36 мільйонів євро в рік. Заради повернення до складу каталонців Неймар доведеться знизити вимоги по зарплаті до 22 мільйонів євро.

Втім, ПСЖ не горить бажанням відпускати гравця. Раніше каталонський клуб зробив запит про трансфер форварда, але отримав відмову. Тепер все залежить від подальших дій Неймара.

Нагадаємо, Неймар перейшов в ПСЖ з Барселони влітку 2017 роки за 222 мільйонів євро, ставши найдорожчим футболістом в історії.

Контракт 27-річного Неймара з французькою командою розрахований до 30 червня 2022 року.

Минулого сезону бразильський форвард забив 15 голів і віддав 7 результативних передач в 17 матчах чемпіонату Франції. У Лізі чемпіонів бразилець записав в актив 5 м'ячів в 6 зустрічах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Барселона" заморозила питання про придбання нападника "Атлетіко" Антуана Грізманна.