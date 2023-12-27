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Newsweek написало, что F-16, по всей вероятности, уже в Украине. Воздушные силы отрицают

Фото: Воздушные силы отрицали слухи о F-16 (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Американское издание Newsweek написало, что первые самолеты F-16, вероятно, уже прибыли в Украину. Однако в Воздушных силах Украины эту информацию не подтверждают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek и комментарий спикера Воздушных сил Юрия Игната.

Слухи о прибытии F-16 в Украину появились после того, как за последнюю неделю российская армия потеряла четыре Су-34. Российские пропагандисты предполагали, что "сушки" могли быть сбиты с помощью F-16, которые Украина ждет от западных партнеров. Более того, россияне уже даже успели заявить о якобы уничтожении первых самолетов.

Сегодня же, как пишет Newsweek, неназванный источник в США предположил, что Украина, вероятно, получила первые из обещанных ей F-16.

Однако в комментарии РБК-Украина спикер Воздушных сил Юрий Игнат опроверг прибытие F-16 в Украину. По его словам, в Украине все еще идет подготовка к получению первых бортов.

F-16 для Украины

Напомним, в этом году западные союзники Украины создали авиационную коалицию для передачи ВСУ современных истребителей, в частности, F-16. В рамках этой коалиции Украина получит не менее 61 самолета от Дании и Нидерландов. Первые F-16, вероятно, появятся в Украине весной 2024 года.

В начале ноября Нидерланды отправили первые пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов, где открыли специальный центр. Кроме того, вчера первая группа украинских пилотов приступила к тренировкам на F-16 в Дании.

Как заявляли ранее в воздушных силах, Украина имеет грандиозные планы на истребители F-16, поскольку они способны выполнять широкий спектр задач.

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F-16Воздушные силы Украины