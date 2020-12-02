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Невиконання плану видатків держбюджету перевищило 100 млрд гривень

Київ, Середа 02 грудня 2020 10:44
Невиконання плану видатків держбюджету перевищило 100 млрд гривень
Фото: гривні (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Відсутність траншу МВФ призвела до бюджетної кризи

Видатки за загальним фондом державного бюджету України за січень-листопад 2020 року становили 940,6 млрд грн. Це на 9,7%, або на 101 млрд гривень менше розпису звітного періоду.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів з посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби України.

"При цьому, соціальні видатки, видатки на оборону, на обслуговування боргу та субвенції і дотації місцевим бюджетам повністю профінансовано відповідно до розпису на підставі платіжних доручень", - йдеться в повідомленні.

За даними Мінфіну, за січень-листопад 2020 року державний бюджет було виконано із дефіцитом у розмірі 117,2 млрд гривень, у тому числі загальний фонд - з дефіцитом у сумі 130,7 млрд гривень при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 236,9 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-листопад 2020 року становили 455,5 млрд грн, або 75,6% від запланованих на цей період (602,5 млрд гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 13 квітня внесла зміни до державного бюджету на 2020 рік, збільшивши дефіцит держбюджету на 200 млрд гривен.

Дефіцит держбюджету повинен фінансуватися за рахунок державних запозичень, зокрема кредитів МВФ та пов’язаного з цим фінансування від Єврокомісії та Світового банку. Однак українська влада не змогла домовитися з МВФ про два транші, які очікувалися восени.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив інформацію про те, що Державне казначейство припинило фінансування деяких бюджетних витрат і програм наприкінці 2020 року. За його словами, значна сума коштів до теперішнього часу не надійшла. Мова про більш ніж 3 млрд доларів, які були закладені в бюджеті.

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