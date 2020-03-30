Невиконання Мінська призведе до зняття санкцій, - Резніков

Невиконання Україною мінських угод дає шанс на зняття санкцій з Російської Федерації. Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резников інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Резнікова, зараз багато хто в Європі хочуть зняти санкції з Росії, тому Україні необхідно не давати їм для цього приводу.

"Безумовно, вихід з Мінська передбачав би ризики можливого зняття цих санкцій. Ми ж розуміємо, що в Європі втомилися від санкцій, у тому числі і від нас з вами. Наше завдання - будь-якими зусиллями не дати приводу і шансу тим політичним силам і бізнес-галузях, які тиснуть на політичне керівництво Європи, зняти санкції проти агресора", - повідомили він.

Як зазначив Резніков, у зв'язку з цим влади України зараз намагаються діяти швидко, щоб оживити мінський процес і зробити його ефективним.

Відзначимо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у президента Росії Володимира Путіна є рік, щоб завершити війну на Донбасі. У разі відсутності прогресу Україна готова вийти з мінських угод.

Нагадаємо, 13 березня Рада Євросоюзу продовжив санкції проти Росії за агресію в Україні. Санкції були продовжені на півроку проти 175 сепаратистів і росіян, а також 44 організацій.