В непризнанном Приднестровье провели военный парад к 35-летию "республики"

В самопровозглашенной администрации Тирасполя заявили, что в торжественном параде приняли участие более тысячи военнослужащих местного гарнизона.

На центральной площади прошли подразделения непризнанных структур, а также курсанты и женские формирования. Ни непризнанная администрация в Тирасполе, ни пресса региона не предоставили подробностей о военной технике, представленной на параде.

Мероприятие состоялось менее чем за месяц до парламентских выборов в Молдове.

Фото: парад в Тирасполе (скриншот)

В Бюро реинтеграции Молдовы заявили, что парад носит провокационный характер и направлен на подрыв суверенитета и территориальной целостности страны на границах, признанных международным сообществом.

Также СМИ отмечают полнейший милитаристский акцент на мероприятиях в Тирасполе.

В Бюро добавили, что в приднестровском регионе набирают силу акции пропаганды ненависти, демонстрации силы и так далее.

"Эти проявления агрессии сеют панику среди жителей и привлекают внимание к современным социально-экономическим проблемам региона, которые на фоне нынешнего энергетически-гуманитарного кризиса требуют быстрых и продуманных решений", - сообщили в Бюро.