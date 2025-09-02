RU

В непризнанном Приднестровье провели военный парад к 35-летию "республики"

Фото: военный парад в честь 35-летия непризнанного Приднестровья (скриншот)
Автор: Маловичко Юлия

В Тирасполе 2 сентября прошел военный парад по случаю 35-летия так называемой "республики". Такого мероприятия не было четыре года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NewsMaker.

В самопровозглашенной администрации Тирасполя заявили, что в торжественном параде приняли участие более тысячи военнослужащих местного гарнизона.

На центральной площади прошли подразделения непризнанных структур, а также курсанты и женские формирования. Ни непризнанная администрация в Тирасполе, ни пресса региона не предоставили подробностей о военной технике, представленной на параде.

Мероприятие состоялось менее чем за месяц до парламентских выборов в Молдове.

Фото: парад в Тирасполе (скриншот)

В Бюро реинтеграции Молдовы заявили, что парад носит провокационный характер и направлен на подрыв суверенитета и территориальной целостности страны на границах, признанных международным сообществом.

Также СМИ отмечают полнейший милитаристский акцент на мероприятиях в Тирасполе.

В Бюро добавили, что в приднестровском регионе набирают силу акции пропаганды ненависти, демонстрации силы и так далее.

"Эти проявления агрессии сеют панику среди жителей и привлекают внимание к современным социально-экономическим проблемам региона, которые на фоне нынешнего энергетически-гуманитарного кризиса требуют быстрых и продуманных решений", - сообщили в Бюро.

Напомним, что власти непризнанного Приднестровья заявили о желании добиваться независимости с последующим вхождением в состав РФ.

Когда появилась непризнанная республика ПМР?

Так называемое Приднестровье объявило о своем создании 25 августа 1991 года - за два дня до провозглашения независимости Молдовой. Именно на территории ПМР в это время была дислоцирована 14 российская армия под руководством Александра Лебедева.

Тогда же на этой территории произошел вооруженный конфликт, с одной стороны которого стояли сепаратисты и российская армия, с другой - вооруженные силы Молдовы. Своего пика он достиг в 1992 году. Фактически, это была первая попытка России в ведении гибридной войны.

